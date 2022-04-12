Полиция Нью-Йорка не расследует стрельбу в метро как теракт

Полиция Нью-Йорка опровергла сообщения о том, что происшествие в метро на станции в районе Бруклина расследуется как теракт. В ведомстве сообщили, что эта информация не соответствует действительности, передаёт ТАСС.

Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, — заявил глава городской полиции.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источники в ведомстве сообщало, что силовики расследуют происшествие в Нью-Йорке как теракт. В этом же сообщении было сказано, что полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе полного чернокожего мужчину — эту информацию правоохранители подтвердили.

Стрельбу в метро Нью-Йорка устроил темнокожий мужчина, его поиски продолжаются, — отметил глава полиции города.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке на станции метро произошло ЧП. По данным полиции, там, возможно, сработала дымовая шашка, однако в полиции заявляют, что взрывных устройств найдено не было. В результате происшествия пострадали 16 человек: 10 из них получили огнестрельные ранения, состояние пяти оценивается как критическое, но стабильное.

Ранее в городе Думас в штате Арканзас произошла стрельба на автомобильном шоу. Тогда один человек погиб, ещё 20 получили ранения. В числе пострадавших были дети.