Полиция Новосибирска задержала серийного маньяка

Полиция Новосибирска задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков, сообщает Сиб.фм со ссылкой на СУ СКР Новосибирской области.

По данным следствия, насильник затаскивал своих жертв в лес или лесной массив подальше от людей. На данный момент известно о двух преступлениях, которые он совершил в разных районах города — в Заельцовском и Дзержинском.

Первое изнасилование было совершено 14 августа в ПКиО «Заельцовский». С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего ребёнка. Полиция в тот же день организовала поиск преступника. После второго случая, 15 августа, мужчину удалось поймать сразу по горячим следам.

В настоящее время задержанный доставлен к следователю территориального следственного отдела. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области детского врача-психиатра заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки. Заявление в полицию написала мать девушки. По её словам, дочь подверглась надругательствам медика на пляже.