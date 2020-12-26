Полиция назвала причину стрельбы в Берлине

https://static.news.ru/photo/165ceb7e-475d-11eb-83db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Причиной стрельбы на территории Берлина, в результате которой были ранены четыре человека, стала ссора между не установленной на данный момент группой лиц. Об этом журналистам сообщили представители полиции германской столицы.

Ранее стало известно, что стрельба была открыта в районе Кройцберг. Три человека с пулевыми ранениями были найдены неподалёку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Ещё одного пострадавшего обнаружили в ближайшем канале.

Как рассказали в полиции, перестрелка произошла на Штреземанштрассе. Там действительно расположен штаб политической структуры, однако с деятельностью партии инцидент никак не связан.

По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идёт следствие, дело передано в отдел расследования убийств, — цитирует РИА Новости сообщение немецкой полиции.

Задержанных после перестрелки пока нет. В настоящее время правоохранители выясняют, был ли стрелок один или же противоправные действия совершили несколько человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла.

Погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ.