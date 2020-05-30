Полиция нашла потушивших Вечный огонь подростков на Урале

В Нижнем Тагиле в дежурную часть территориального отдела ОВД привезли подростков, которых подозревают в том, что они потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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Это ученики седьмого класса. Одному — 13 лет, второму — 14. Один воспитывается в неполной семье. Сейчас их доставили в дежурную часть территориального ОВД, где они в присутствии законных представителей будут официально опрошены. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение, — сказал Горелых.
Как писал NEWS.ru, после этого следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Проверку также проводит областная прокуратура.
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