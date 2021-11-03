Полиция нашла мужчину, на которого напали в Новой Москве. Сейчас его опрашивают по поводу возникшего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошёл накануне, 4 ноября, вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили, сообщал ранее ТАСС .

Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки пока не уточнялись. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.

В социальных сетях появилась информация о том, что участники вчерашнего конфликта планируют встретиться на том же месте, чтобы опять выяснить отношения. На месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов.