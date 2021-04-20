Полиция нашла купившего пиво погибшим в ДТП в Новочеркасске подросткам

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, купившего шесть литров пива подросткам, которые позднее погибли в ДТП в Новочеркасске.
По словам источника в полиции, мужчина приобрёл алкоголь по просьбе одной из девушек.
Установлено, что около 18:30 вечера 17 апреля мужчина 1999 года рождения купил в магазине «Пятёрочка» четыре бутылки пива по 1,5 литра, которые отдал подросткам, — рассказал собеседник РИА Новости.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Новочеркасске 20 апреля объявлен траурным днём по пятерым подросткам, погибшим в ДТП. В этот день в городе приспустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.
Авария произошла 18 апреля. Автомобиль Hyundai Accent, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. В результате пятеро из них погибли на месте, а шестой был доставлен в реанимацию. Управлял иномаркой один из несовершеннолетних.
Предположительно, участники ДТП отмечали день рождения юноши, который позже сел за руль. В момент аварии они были пьяны. Всем погибшим было от 13 до 15 лет, они учились в одной школе.
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