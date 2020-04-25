Полиция нашла и вернула на лечение пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9cdf7a00-877c-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полицейские нашли сбежавшего из инфекционной больницы пациента с коронавирусом в Амурской области. Больного вернули на лечение.

Искали мужчину с помощью служебных собак, нарушителю теперь грозит штраф. Пациент сбежал утром в воскресенье, 26 апреля. Чтобы ускорить поиски, врачи были вынуждены позвать кинологов, сообщает РИА Новости.

Это уже вторая попытка побега из стационара с начала пандемии в регионе. Пациенты не согласны со строгим режимом инфекционной больницы — так объясняют инциденты местные власти.

На сегодня в регионе больны коронавирусом 33 человека, вылечились 5 человек, никто не умер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ХМАО девушка сбежала из закрытого на карантин на фоне пандемии коронавируса общежития, в котором выявили несколько случаев COVID-19.