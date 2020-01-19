https://static.news.ru/photo/21319608-3aac-11ea-911d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NakedassTV/youtube.com

Сотрудники полиции проводят проверку появившейся в Интернете информации о массовой драке на соревновании по джиу-джитсу в Красногорске.

Об этом NEWS.ru, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

Видео с места происшествия появилось в Сети некоторое время назад. На кадрах видно, что свидетели потасовки пытались разнять зачинщиков, но драка постепенно разрасталась. Нескольких её участников повалили на пол и били ногами. Причины конфликта пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Назрани. Там на соревнованиях по боевому самбо ингушские спортсмены подрались с чеченскими. Конфликт произошёл из-за того, что один участник соревнований толкнул другого.