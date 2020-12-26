Полиция Москвы опровергла взрыв возле театра кукол

https://static.news.ru/photo/37dc05bc-478c-11eb-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ГУВД Москвы заявили, что информация о взрыве пакета около стены Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова не нашла подтверждения.

У нас ни телефонограмм из медучреждений не поступало, ни заявлений от граждан, — рассказали в пресс-службе управления журналистам Telegram-канала «Подъём».

Силовики уточнили, что в полицию звонили из одной организации, расположенной по адресу Садовая-Самотёчная улица, дом 3, но пока информация не нашла подтверждений.

Тем не менее полицейские сейчас проводят ряд мероприятий на установление возможных очевидцев какого-либо происшествия, — отметили в ГУВД Москвы.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина пытался засунуть какой-то предмет под стоящий автомобиль, но его спугнули прохожие. Тогда он положил пакет под возле стены театра и подорвал его удалённо. Виновнику происшествия примерно 30 лет, у него есть борода. В результате инцидента никто не пострадал. Информацию об этом опубликовали РЕН ТВ и Пятый канал.