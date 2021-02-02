Полиция Молдавии возбудила дело о контрабанде против дипломата из РФ

https://static.news.ru/photo/b0abaab0-6555-11eb-97f0-96000091f725_660.jpg

Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело в отношении дипломата из России. Его обвиняют в попытке незаконного вывоза с территории республики 50 тысяч долларов. Об этом журналистам во вторник, 2 февраля, рассказали представители пресс-службы ведомства.

Перед вылетом из Кишинёва дипломат проходил таможенный контроль в аэропорту. В процессе досмотра сработали датчики специального детектора. Сотрудники пограничной полиции осмотрели ручную кладь представителя российского посольства и увидели, что в его чемодане находится незадекларированная валюта. Общая сумма, которую гражданин РФ пытался вывезти, равна 50 тысячам долларов.

Из Молдавии без декларации можно вывезти не более десяти тысяч евро, пишет «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар задержан сразу после прилёта в московском аэропорту Домодедово.

55-летний вор в законе находится в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. Мастера спорта по вольной борьбе и крупного бизнесмена обвиняют в шантаже и покушении на убийство. Преступления совершены в 2016–2017 годах.