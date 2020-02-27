https://static.news.ru/photo/82a1c04a-5963-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у одного из жителей Московской области крупную партию контрафактного алкоголя. Готовую к продаже продукцию сомнительного качества он хранил в гараже.

На бутылки с неизвестным содержимым были наклеены этикетки элитных брендов и поддельные акцизные марки. Общий объём фальшивого алкоголя составил 400 литров. Образцы контрафакта направлены на экспертизу.

Документов, подтверждающих законность производства и качество продукции, мужчина полицейским не представил, а поставщиков назвать затруднился, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что подпольный цех по изготовлению алкоголя был ликвидирован в Ростове-на-Дону. При производстве суррогата злоумышленники использовали грязную воду из уличного бассейна. На незаконной деятельности он заработали свыше 17 млн рублей.