Полиция ищет мужчину, дважды изнасиловавшего школьницу в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного, которые дважды за четыре дня изнасиловал 13-летнюю девочку. Преступления были совершены в промежутке с 8 до 10 часов утра. С заявлением к правоохранителям обратился отец пострадавшей, сообщает Piter.TV.

Инцидент произошёл в вагоне состава на станции «Площадь Александра Невского» 30 ноября и 2 декабря. Как отмечается, девочка не сразу призналась родителям в случившемся. По словам отца школьницы, насильник применил физическую силу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На педофила составили ориентировку и объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что депутат алтайского Госсобрания от КПРФ Александр Коршук был арестован по подозрению в педофилии. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы жены, совершённом три года назад. По версии следствия, в 2019 году 47-летний парламентарий изнасиловал школьницу в своей квартире в Барнауле. Девочка была так напугана, что о случившемся смогла рассказать только сейчас. 26 ноября суд арестовал коммуниста сроком на два месяца. Ему может грозить до 15 лет колонии.

Чуть ранее по подозрению в педофилии в Приморье был задержан депутат от КПРФ Артём Самсонов. В его квартире прошёл обыск. Сам задержанный сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего два года назад во время отдыха в палаточном лагере.