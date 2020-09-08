Полиция Иркутска разыскивает сбежавших из-под конвоя преступников

https://static.news.ru/photo/ed42e38c-f1e5-11ea-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске из-под конвоя сбежали преступники, осуждённые за многочисленные разбои, грабежи, кражи и торговлю оружием.

Как сообщает Ирк.ру, 24-летняя иркутянка Татьяна Никитина и её бойфренд 31-летний ангарчанин Сергей Устюгов были осуждены ещё три года назад. После очередных следственных действий конвоиры по неизвестным причинам повезли их не обратно в колонию, а на съёмную квартиру. Возможно, они решили дать возможность паре побыть наедине или сами решили отдохнуть до конца смены. В квартире осуждённые перелезли на балкон соседней квартиры, откуда спустились в подъезд и убежали на улицу.

Теперь криминальный дуэт в розыске. Полиция прочёсывает дачные поселки, чердаки и подвалы иркутских домов и просит граждан оказать содействие в их поиске. Отмечается, что разыскиваемые могли покинуть Иркутск и регион на попутном транспорте или с дальнобойщиками.

Как сообщает издание, на протяжении нескольких лет Устюгов, Никитина и их подельник совершали налёты на автозаправки, ювелирные салоны и почтовые отделения. За девять месяцев они совершили 15 разбойных нападений на продуктовые магазины. Попались они после неудачной попытки ограбить банк. За преступления Устюгов получил 11 лет лишения свободы, Татьяна Никитина — 9 лет.

Ранее на Мадагаскаре произошёл массовый побег из тюрьмы города Фарафагана. По меньшей мере 20 заключённых были убиты. Как писал NEWS.ru, в полдень заключённые, разделившись на две группы, напали на охрану. Правоохранителям удалось поймать 37 человек. Похожий случай произошёл в Бразилии. Там из четырёх колоний сбежали более тысячи заключённых. Поймать удалось только чуть более 170 беглецов.