Полиция французской Ниццы в субботу, 21 декабря, эвакуировала около 3,5 тысячи человек с рождественской ярмарки после того, как неизвестный сообщил о бомбе.
Как
Сообщившего о бомбе удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения. Мэр призвал наказать мужчину по всей строгости закона. Ярмарка в настоящий момент вновь открыта для посетителей.
17 декабря, как сообщал NEWS.ru, участник акции протеста во французском Лилле швырнул в полицейских самодельную бомбу. В бутылке, из которой манифестант изготовил взрывное устройство, могла быть кислота.
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