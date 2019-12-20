https://static.news.ru/photo/6c685a28-2420-11ea-9820-fa163e074e61_660.jpg Фото: PoliceRealites/twitter.com

Полиция французской Ниццы в субботу, 21 декабря, эвакуировала около 3,5 тысячи человек с рождественской ярмарки после того, как неизвестный сообщил о бомбе.

Как рассказал в эфире телеканала BFM мэр города Кристиан Эстрози, некий мужчина прошёл мимо охранника, «указав, что он оставил взрывное устройство на ярмарке». Посетителей мероприятия эвакуировали, но прибывшие на место сапёры не обнаружили взрывчатки.

Сообщившего о бомбе удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения. Мэр призвал наказать мужчину по всей строгости закона. Ярмарка в настоящий момент вновь открыта для посетителей.

17 декабря, как сообщал NEWS.ru, участник акции протеста во французском Лилле швырнул в полицейских самодельную бомбу. В бутылке, из которой манифестант изготовил взрывное устройство, могла быть кислота.