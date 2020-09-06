Полиция Брянска проводит проверку после массовой драки футбольных фанатов

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В Брянске после массовой драки футбольных фанатов полиция проводит проверку и устанавливает личности участников потасовки.

Около 10 человек, среди которых были фанаты ФК «Спартак-2», были замешаны в драке вечером 5 сентября в районе дома № 60 по улице Дуки, в конфликт вмешались сотрудники Росгвардии и полиции, пишет RT.

Болельщики «Спартака» приехали в Брянск на матч из команды с местным «Динамо», однако игра была отменена из-за положительных текстов на коронавирус в команде хозяев.

За медицинской помощью после драки никто не обращался. На месте потасовки был обнаружен мужчина без сознания без видимых травм и с сильным алкогольным опьянением. Его отправили в местную больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 сентября в Москве неизвестные избили народного артиста Юрия Шлыкова.