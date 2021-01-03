Полиция Башкирии проверит инцидент с ДТП с якобы пьяным сотрудником

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Руководство башкирской полиции назначило служебную проверку после ДТП в городе Мелеузе. По данным очевидцев, сотрудник ГАИ управлял внедорожником в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ограждение и чуть не сбил ребёнка.

Местные СМИ позже обнародовали любительское видео с места ЧП, на кадрах которого патрульный отводит в сторону гражданина, пытающегося закрыть лицо курткой от автора ролика. Снимающий поясняет стражу порядка, что именно этот человек был за рулём джипа и едва не переехал его сына.

По указанию руководства МВД по Башкирии по данному факту назначена служебная проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, номер у автомобиля сотрудника ГАИ был «красивым», а у самого полицейского в собственности лишь отечественная легковушка, а не импортный джип, пишет РИА Новости.

Накануне УМВД по Ивановской области сообщило подробности об аварии с участием автобуса, которая произошла у населённого пункта Деревеньки Родниковского района региона. По данным ведомства, ДТП произошло из-за попытки водителя транспортного средства обогнать движущееся перед ним машину.

Как писал NEWS.ru, один человек погиб, ещё по меньшей мере четверо пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области. Авария произошла в Родниковском районе вблизи населённого пункта Деревеньки. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, завалившись на крышу.