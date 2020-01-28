https://static.news.ru/photo/7b784d48-418f-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Polresta Denpasar/Facebook

На индонезийском острове Бали полиция арестовала двух граждан России, которые выращивали марихуану в деревне Джимбаран и продавали запрещённые вещества.

Каннабис 27-летняя Мишель Кварацхелия и 31-летний Юрий Чернов производили гидропонным способом, урожай собирали каждые три месяца. Дом, в котором была найдена марихуана, россияне арендовали в течение последних двух лет.

При обыске у пары изъяли 710 граммов марихуаны, 14 горшков с семенами и электрические весы. Отмечается, что для сокрытия своей деятельности владельца виллы Чернов и Кварацхелия не пускали внутрь. Арестованным грозит тюремное заключение сроком от четырёх до 12 лет и штраф в размере более $500 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что на Бали за контрабанду наркотиков будут судить россиянку Татьяну Фирсову. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.