Полицейского — борца с коррупцией задержали за взятку в 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону сотрудника службы по противодействию коррупции задержали по подозрению в требовании взятки размером 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону требовал от представителя проверяемой им компании 1 млн рублей, чтобы освободить того от ответственности за нарушения.

В настоящее время подозреваемый задержан.

В пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области подтвердили, что во время оперативных мероприятий правоохранители выявили факт противоправных действий со стороны сотрудника городского ОЭБиПК.

По данному факту в отношении полицейского УМВД России по Ростову-на-Дону проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранён от выполнения служебных обязанностей, — сообщили в ведомстве.

Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят, его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности провела задержание мужчины по обвинению в получении взятки в $66 тысяч.