Капитан полиции подстрелил водителя во время конфликта в Москве

Сотрудник полиции выстрелил в водителя из травматического пистолета во время дорожного конфликта на Боровском шоссе в Москве, сообщает MK.RU. Пострадавший получил лёгкое ранение в грудь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Днём 29 января на Боровском шоссе произошёл конфликт между двумя водителями, оба передвигались на автомобилях Toyota Camry. Поводом для ссоры послужило некорректное поведение одного из них — он «подрезал» автомашину аналогичной марки. После чего авто остановились, а автовладельцы начали выяснять отношения. В результате нарушивший правила водитель произвёл выстрел в своего оппонента и скрылся. Пострадавший получил лёгкое ранение в грудь.

Сотрудники полиции задержали стрелка. Им оказался 29-летний капитан полиции, оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противостоянию коррупции УМВД Подольска. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье УК «Хулиганство».

Сообщается, что на момент совершения правонарушения капитан находился не при исполнении обязанностей. Выстрел он произвёл из травматического пистолета «Гранд Пауэр».

Ранее в Тюменском районе майор полиции Павел М. выстрелил из охотничьего карабина в прогуливавшегося в лесу человека, приняв его за зверя. Мужчина получил огнестрельное ранение. Затем полицейский довёз пострадавшего до территории больницы, но бросил его на скамейке рядом с медучреждением.