Полицейский в США застрелил 16-летнюю афроамериканку

https://static.news.ru/photo/c188dc20-a251-11eb-93af-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Полицейский в городе Колумбус (штат Огайо) застрелил темнокожую 16-летнюю девушку, которая вызвала силовиков на помощь из-за скандала возле её дома.

Ругались девушки, чтобы их успокоить, около 16.30 по местному времени (23.30 мск) на место был вызван наряд, сообщает телеканал 10TV. При каких обстоятельствах получила ранения афроамериканка, не уточняется. Макайя Брайант умерла позже в больнице.

О трагедии в Twitter рассказал и мэр Колумбуса Эндрю Джинтер. Однако он тоже не привёл подробностей случившегося. Мэр лишь отметил, что инцидент записан на нагрудную камеру полицейского.

Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты, — обратился Джинтер.

При этом у полицейского управления города уже собралась толпа протестующих, выкрикивающих имя погибшей девочки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда является справедливым, заявил президент США Джо Байден. Он высказал своё мнение в телефонном разговоре с братом Флойда. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.