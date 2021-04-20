Полицейский в США застрелил 16-летнюю афроамериканку

Полицейский в городе Колумбус (штат Огайо) застрелил темнокожую 16-летнюю девушку, которая вызвала силовиков на помощь из-за скандала возле её дома.
Ругались девушки, чтобы их успокоить, около 16.30 по местному времени (23.30 мск) на место был вызван наряд,
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Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты, — обратился Джинтер.
При этом у полицейского управления города уже собралась толпа протестующих, выкрикивающих имя погибшей девочки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда является справедливым, заявил президент США Джо Байден. Он высказал своё мнение в телефонном разговоре с братом Флойда. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.