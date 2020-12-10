Полицейский сбил восьмилетнюю девочку в Можайске

https://static.news.ru/photo/5664d0f0-3b97-11eb-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

В подмосковном Можайске сотрудник полиции сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребёнок в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Инцидент произошёл на 14-м км автодороги Можайск - Клементьево — Руза.

Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении обязанностей, на 14-м км автодороги Можайск - Клементьево - Руза сбил 8-летнюю девочку, — рассказал источник.

Ребёнок госпитализирован, состояние девочки оценивают как стабильно тяжёлое. У неё диагностированы перелом основания черепа и ушиб головного мозга. По данным источника, полицейский на момент инцидента был трезв. Проводится проверка.

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