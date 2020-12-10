Полицейский сбил восьмилетнюю девочку в Можайске

В подмосковном Можайске сотрудник полиции сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.
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Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении обязанностей, на 14-м км автодороги Можайск - Клементьево - Руза сбил 8-летнюю девочку, — рассказал источник.
Ребёнок госпитализирован, состояние девочки оценивают как стабильно тяжёлое. У неё диагностированы перелом основания черепа и ушиб головного мозга. По данным источника, полицейский на момент инцидента был трезв. Проводится проверка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 13-летняя девочка упала с моста в реку Ангару в Иркутске. Школьницу удалось спасти благодаря реакции свидетелей ЧП, рассказали в местном МЧС.