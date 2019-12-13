ДТП с участием полицейской машины произошло в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
Пострадавшему 29 лет. По предварительным данным, он был пьян и вышел на проезжую часть перед близко движущимся транспортом, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области. Пешехода доставили в больницу, по факту инцидента ведомство проводит служебную проверку.
Ранее NEWS.ru писал, что генерал Александр Пильганов, чей сын сбил девятерых школьников и женщину, привлечён к административной ответственности Нижегородским судом. Он был владельцем автомобиля. Ему назначили штраф в 3 тысячи рублей.
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