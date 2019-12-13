https://static.news.ru/photo/1923d3da-1d7f-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpskontrol_28rus/instagram.com

ДТП с участием полицейской машины произошло в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшему 29 лет. По предварительным данным, он был пьян и вышел на проезжую часть перед близко движущимся транспортом, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области. Пешехода доставили в больницу, по факту инцидента ведомство проводит служебную проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что генерал Александр Пильганов, чей сын сбил девятерых школьников и женщину, привлечён к административной ответственности Нижегородским судом. Он был владельцем автомобиля. Ему назначили штраф в 3 тысячи рублей.