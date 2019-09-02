https://static.news.ru/photo/61253716-cd96-11e9-8092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник полиции и один местный житель пострадали в результате драки, последовавшей за стрельбой возле ночного клуба в Махачкале. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Инцидент произошёл около полуночи на улице М. Ярагского. У входа в бар поругались двое местных жителей. Один из них несколько раз выстрелил в 43-летнего оппонента и побил полицейского, а затем уехал на Toyota Camry.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 32-летнего молодого человека. В салоне его автомобиля был обнаружен и изъят травматический пистолет «ТТ» с магазином.

Подозреваемый, получивший ранение ноги, доставлен в Республиканскую больницу № 1. Принимаются меры к задержанию остальных соучастников преступления, — сообщают в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ранее, как писал News.ru, неизвестный устроил стрельбу в американской Филадельфии. В результате ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.