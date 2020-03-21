https://static.news.ru/photo/5b457df6-6b48-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Флотской улице на севере Москвы 21 марта патрульно-постовая машина попала в ДТП. В результате аварии пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщили представители столичной Госавтоинспекции.

На пересечении Флотской улицы и улицы Лавочкина автомобиль наехал на препятствие. В результате один из полицейских получил травмы, — приводит ТАСС сведения от ГИБДД.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на месте аварии работает полиция. Силовики выясняют детали произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель и три пассажира маршрутки пострадали при столкновении автомобиля с осветительным столбом в Омске.