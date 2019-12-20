https://static.news.ru/photo/680b08ea-2448-11ea-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудник патрульно-постовой службы был убит при попытке задержать нарушителя в Саратове. Патруль остановил на улице двух подозрительных мужчин, один из которых выстрелил в сторону полицейских и попал в 28-летнего лейтенанта.

Спасти инспектора не удалось, от потери крови он умер в больнице. Нарушители были задержаны. Ими оказались 40-летний мужчина и его 32-летний подельник. С места происшествия изъят пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По факту происшествия местное МВД проводит служебную проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять человек.