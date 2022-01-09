Полицейский из Саратова получил 6 лет тюрьмы за изнасилование и избиение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воздушная гимнастка упала с высоты трёх метров в Рязанском цирке, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию цирка. Пострадавшую доставили в больницу. Её жизнь вне опасности. Прокуратура Советского района Рязани начала проверку в связи с ЧП.

Инцидент произошёл сегодня на манеже. На данный момент она находится в больнице и проходит обследование. Жизнь вне опасности, она в сознании, — пояснили в цирке. Гимнастка упала, выполняя последние элементы...