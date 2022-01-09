Полицейский из Саратова получил 6 лет тюрьмы за изнасилование и избиение
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:12, 09 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Саратовский суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку по просьбе знакомого на своём рабочем месте, сообщает следственное управление Следственного комитета в регионе. Мотивом поступка стал конфликт потерпевшей с женой товарища обвиняемого.
В период времени с 19 по 20 июля 2021 года бывший сотрудник дежурной части отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову доставил в указанный отдел полиции 18-летнюю девушку, не имея на то законных оснований. По просьбе своего знакомого, с супругой которого у последней был конфликт, применил к потерпевшей физическую силу, а именно нанеся ей не менее 4 ударов в область лица и тела, затем совершив её изнасилование, — говорится в сообщении СК.
В октябре прошлого года правозащитные группы предоставили информацию, что в 2021 году в России впервые за более чем 10 лет увеличилось число силовиков, осуждённых за пытки. Согласно их данным, 298 сотрудников правоохранительных органов в России были признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ) в период с января по июль 2021 года по сравнению с 252 осуждёнными за аналогичный период 2020-го.