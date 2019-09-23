https://static.news.ru/photo/0e6601c8-de02-11e9-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные полицейские задержали двух человек, подозреваемых в разбойном нападении на курьера.

Инцидент произошёл на проспекте Вернадского. К мужчине, доставившем баллон для газового оборудования в один из домов, внезапно подошли двое незнакомцев. Один из них пригрозил предметом, похожим на пистолет, а второй выхватил у курьера баллон. После этого оба злоумышленника скрылись на автомобиле.

Место их нахождения было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Нападавшие оказались приезжими 23 и 25 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщается на сайте главка МВД по Москве.

Ранее News.ru писал, что двое неизвестных ранили мужчину во время ограбления в центре Москвы. Злоумышленники выстрелили в него несколько раз, а затем забрали сумку с крупной суммой денег.