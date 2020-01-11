https://static.news.ru/photo/ac0a78ba-3482-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые могут быть причастны к нападению на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили.

Двух человека задержали на юго-западе столицы. Их доставили в отделение. Сейчас их проверяют на причастность к нападению на Светлану Хананашвили. Их имена пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Ранее на юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника, неизвестный напал с ножом на жену депутата. Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.

Как писал NEWS.ru, депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили подтвердил, что на его жену напал с ножом неизвестный мужчина.