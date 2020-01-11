Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые могут быть причастны к нападению на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили.
Двух человека задержали на юго-западе столицы. Их доставили в отделение. Сейчас их проверяют на причастность к нападению на Светлану Хананашвили. Их имена пока не раскрываются,
Ранее на юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника, неизвестный напал с ножом на жену депутата. Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.
Как писал NEWS.ru, депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили подтвердил, что на его жену напал с ножом неизвестный мужчина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен