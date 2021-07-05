Полицейские задержали подозреваемого в убийстве вдовы банкира Пузиковой

Читайте нас в Google Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве адвоката Екатерины Пузиковой. Им оказался её бывший муж, сообщил Telegram-канал «112».

Глава самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков опубликовал в Instagram признание. Мужчина рассказал, что помог женщине избежать наказания за отравление банкира Дмитрия Пузикова, который был её первым мужем.

Сейчас мужчина задержан. С ним будут работать сотрудники правоохранительных органов.

Вдову отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерину Пузикову нашли мёртвой в Самаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину, предположительно, убили ударами тупого предмета по голове.

Пузикова подозревалась в убийстве своего мужа, который был отравлен на вечеринке в загородном доме. Пузиков занимал пост замдиректора самарского филиала Россельхозбанка. В 2017 году его жену полностью оправдали за непричастностью к преступлению.

Ранее в Сети появилась запись из квартиры адвоката Екатерины Пузиковой, которую долгое время подозревали в отравлении мужа, банкира Дмитрия Пузикова, в Самаре.