https://static.news.ru/photo/d374d99c-4123-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Realpe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стражи порядка задержали 24-летнего мужчину в Ульяновской области. Его подозревают в краже баранов. По версии следствия, злоумышленник похитил четырёх животных. Стоимость одного барана составляет около 4 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает портал «Улпресса».

Ранее под Омском был задержан 47-летний житель села Новотроицкое. Он украл у односельчанки свиную голову стоимостью 110 рублей. Злоумышленник зашёл на веранду дома через открытую дверь и присвоил часть убитого животного. Мужчина уже был судим за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщал NEWS.ru, под Красноярском зоозащитники потребовали найти и наказать живодёра, который пытался задушить собаку, а затем снять с неё шкуру. По словам волонтёров, это не первый случай издевательств над животными в Дивногорске. Они считают, что в городе орудует живодёр.