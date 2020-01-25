https://static.news.ru/photo/93671aaa-3f74-11ea-8879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Сыктывкара по имени Владимир 21 января, по своему обыкновению, гулял во дворе на улице Весенней. Он доходил до одного конца двора и шёл обратно. Оказавшимся рядом полицейским такое поведение мужчины показалось подозрительным. Они попытались задержать сыктывкарца, подозревая, что он находится под воздействием наркотиков. Однако впоследствии выяснилось, что мужчина — инвалид c детства, и его способ гулять с принятием запрещённых препаратов никак не связан.

Соседи вступились за Владимира, увидев, что его пытаются задержать. Очевидец события Татьяна рассказала, что мужчину полицейские держали втроём. Жители двора подбежали к правоохранителям, задерживающим инвалида, и объяснили им ситуацию. Владимира арестовать не дали. По словам соседей, полиция нарушила права молодого мужчины, приняв его за наркомана безо всяких на то причин.

Один из жителей двора Дмитрий записал обращение, в котором попросил прокуратуру разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Однако в УМВД РФ по Сыктывкару другой взгляд на данный конфликт. Представители силовых структур утверждают, что задержания не было. По их словам, полицейские выполняли задачу по поимке наркоманов. Они увидели Владимира, его поведение показалось им неадекватным.

Однако проверка показала, что сыктывкарец не имеет отношения к противоправной деятельности, — передаёт «КП-Сыктывкар» слова сотрудников полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области ребёнку-инвалиду незаконно отказывались выдавать паспорт. Сотрудник отдела полиции по вопросам миграции не стал приезжать домой к 14-летнему гражданину для выдачи документа, а сам обратиться в МФЦ тот не мог из-за здоровья. В прокуратуре отметили, что начальника отдела миграции привлекли к дисциплинарной ответственности.