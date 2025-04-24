Останки пожилой женщины нашли в 14 мусорных пакетах Останки американки нашли в 14 мусорных пакетах в Коннектикуте

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В американском штате Коннектикут правоохранительные органы обнаружили останки пожилой женщины, которые были расфасованы по 14 мешкам, сообщает телеканал NBS News. Полицейские осмотрели дом американки после того, как старший сын 70-летней Тины Ллойд Теодор обратился в полицию и заявил, что давно не видел мать.

Во время осмотра дома сотрудники полиции также нашли признаки попытки поджога. Основным подозреваемым стал сам заявитель — Теодор Ллойд. Его немедленно задержали. По версии следствия, мужчина совершил убийство собственной матери, после чего безуспешно пытался уничтожить улики с помощью огня.

Ранее в Свердловской области местные жители наткнулись на шокирующую находку. Возле садоводческого кооператива была найдена женская голова с рыжими волосами. Следствие установило, что к преступлению причастен бывший сожитель жертвы, который убил не только женщину, но и ее несовершеннолетнего сына.

Также сообщалось, что житель Запорожской области убил собственного отца, нанеся ему смертельные удары топором. По имеющейся информации, 25-летний преступник объяснил свои действия чрезмерной опекой со стороны родителя, которая, по его мнению, ограничивала личную свободу.