Полицейские в Петербурге скрутили школьницу за переход в неположенном месте

Полицейские в Санкт-Петербурге попытались задержать 14-летнюю школьницу, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. Об этом в социальных сетях сообщила мать подростка. В настоящее время аппарат детского омбудсмена и сотрудники полиции города проводят проверку информации.

Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину. Только благодаря неравнодушным обычным людям эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками, — возмутилась мать.

Инцидент произошёл 17 ноября на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. К ученице подошли полицейские, когда она возвращалась из школы домой. Отец девочки рассказал, что после жёсткого задержания в травмпункте у дочери диагностировали ушибы предплечий.

В региональном Главном управлении Министерства внутренних дел РФ проверяют ситуацию. Проверку начали и специалисты аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга, уточняет РИА Новости.

17 июля на Чистых прудах в столице силовики задержали журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетельницeй задержания женщины с ребёнком. После начала видеосъёмки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Зaвьялову и доставили её в отдел МВД по Бaсманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Зaвьялову, ударили её головой об стол, наступили на неё коленом и нанесли травму руки. При этом в отделении болеe шести с половиной часов отказывались разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.