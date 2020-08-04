Полицейские в Кирове довезли подростка до отделения в багажнике автомобиля

https://static.news.ru/photo/f3e23868-d657-11ea-9c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кирове возбудили уголовное дело против полицейских, которые засунули 15-летнего подростка в багажник автомобиля, а затем доехали до отдела полиции. Инцидент произошёл 21 июня около одного из домов по улице Ленинградская.

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ, — говорится в сообщении СК РФ по Кировской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

NEWS.ru писал, что в Москве человек выпал из багажника мчащегося автомобиля. Выяснилось, что мужчину и его приятеля похитили злоумышленники. Они требовали у пострадавших 60 тысяч рублей за аренду автомобиля, избили мужчин и засунули в багажник. По ходу движения одному из пострадавших удалось открыть багажное отделение. Он выпал на проезжую часть. Медики диагностировали у него перелом черепа, ушибы и ссадины.