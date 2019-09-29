https://static.news.ru/photo/4f90319a-b95a-11e9-8c14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ДПС города Новый Уренгой Станислав Костромских и Айнур Камалов сумели предотвратить гибель жителей одного из домов. Полицейские увидели, что здание горит, и вывели из него 20 человек.

Инцидент произошёл ранним утром 6 сентября, когда большинство людей крепко спали. Патрульные включили сирену и громкоговорители, чтобы предупредить граждан. После этого они пошли по квартирам.

Некоторые двери силовикам пришлось буквально выламывать. К тому времени, как полицейские вывели жителей, на место пожара прибыли сотрудники МЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из других подъездов, до которых огонь ещё не добрался, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что электрический ток пустили по батареям многоэтажного дома Воронежа. В результате из здания эвакуировали жителей двух подъездов.