Сотрудники ДПС города Новый Уренгой Станислав Костромских и Айнур Камалов сумели предотвратить гибель жителей одного из домов. Полицейские увидели, что здание горит, и вывели из него 20 человек.
Инцидент произошёл ранним утром 6 сентября, когда большинство людей крепко спали. Патрульные включили сирену и громкоговорители, чтобы предупредить граждан. После этого они пошли по квартирам.
Некоторые двери силовикам пришлось буквально выламывать. К тому времени, как полицейские вывели жителей, на место пожара прибыли сотрудники МЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из других подъездов, до которых огонь ещё не добрался, передаёт
Ранее News.ru писал, что электрический ток пустили по батареям многоэтажного дома Воронежа. В результате из здания эвакуировали жителей двух подъездов.