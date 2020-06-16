Полицейские пострадали в ходе беспорядков во временном лагере в Дагестане

https://static.news.ru/photo/83b565c6-afae-11ea-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции пострадали в результате беспорядков, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.

Согласно предварительным данным, около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули палаточный городок и попытались перекрыть автодорогу «Кавказ». Полицейских и военнослужащих погрануправления ФСБ по республике, нёсших службу по охране пункта временного размещения, они забросали камнями и другими предметами.

В итоге семеро сотрудников полиции получили травмы. Кроме того, были повреждены пять служебных автомобилей.

Для восстановления порядка были привлечены силы и средства расположенных поблизости территориальных органов внутренних дел. Нарушители были доставлены в местный отдел полиции, сообщается на сайте СКР по Дагестану.

Ранее NEWS.ru писал, что пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по решению МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней страны, которые не смогли попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально там находилось чуть более 200 человек, позднее палаточный городок был расширен ещё на 150 мест. По словам и.о. руководителя Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, в лагере случаются волнения, азербайджанцы требуют выпустить их на родину.