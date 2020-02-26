https://static.news.ru/photo/78620f26-5883-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции Кировской области спасли двух малолетних детей, которых мать оставила без пищи в неотапливаемом доме.

Инспектор по делам несовершеннолетних и представитель органов соцзащиты проводили проверку семей, которые состоят на профилактическом учёте. В рамках мероприятия они приехали в село Быково Кумёнского района, где проживает одна из таких семей — женщина и дети 2017 и 2019 годов рождения.

На момент проверки дверь в их дом была закрыта на замок, однако из-за двери доносились шорохи. Проникну в дом, полицейские увидели оставленных без присмотра детей.

Приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли попросту замёрзнуть, — говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

Дети были срочно доставлены в больницу. В настоящее время полицейские разыскивают их мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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