Полицейские Петербурга спасли стоявшего у открытого окна ребёнка

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В Санкт-Петербурге полицейские спасли ребёнка, стоявшего у открытого окна на третьем этаже. Заметили малыша воспитатели детского сада, которые обратили внимание на прекращающийся детский плач из соседнего дома, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл в Купчине на улице Будапештской. По словам очевидицы Ирины Зайцевой, она увидела двух женщин, которые стояли возле жилого дома, где перед отрытым окном находился плачущий ребёнок. Когда они поняли, что малыш не понимает русский язык, они позвали местного дворника. С его помощью выяснилось, что мама мальчика якобы ушла в магазин.

Как рассказала Зайцева, прошло много времени, но мать ребёнка так и не появилась. Тогда они приняли решение связаться с полицией. Правоохранители приехали вместе с сотрудниками МЧС.

Сотрудники полиции сами по лестнице залезли, нашли там телефон в квартире, зарядили его, нашли по списку номер мамы, позвонили, после чего она прибежала, — рассказали в полиции.

По данным силовиков, мать оставила ребёнка в квартире, а сама ушла на работу. Сейчас с ней работают сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних, против женщины заведено административное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом колена. Инцидент произошёл из-за отсутствия ограждений. Произошедшим заинтересовалась полиция.