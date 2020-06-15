Происшествия

Полицейские перекрыли движение в районе Ленинского проспекта в Москве

17:27, 15 июня 2020 28
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о перекрытии участка в районе Ленинского проспекта в Москве. Ранее там произошла стрельба.

Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Движение на участке плотное, лучше объезжать по улице 26 Бакинских Комиссаров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Стрельба началась у гостиницы «Салют». Мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Участниками перестрелки был сотрудник ГИБДД и таксист, которого остановили для проверки документов. На место происшествия были отправлены полицейские. Двое пострадали. Врачи оценивают состояние сотрудников правоохранительных органов как тяжёлое.

Как ранее писал NEWS.ru, на юго-востоке Москвы неизвестный два раза выстрелил безработному жителю столицы в голову из травматического пистолета.

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