https://static.news.ru/photo/8a4fa90e-1f54-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы погиб мужчина, который напал с ножом на собственную мать. Сотрудники правоохранительных органов застрелили преступника во время задержания.

В полицию поступила информация о том, что неадекватный мужчина на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы напал с ножом на мать. Полицейские, которые прибыли на место, попытались задержать правонарушителя, однако он оказал сопротивление. В ответ на это один из правоохранителей применил табельное оружие, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Причиной применения оружия стало сопротивление. При виде полицейских мужчина кинулся на них, угрожая предметом, похожим на пистолет.

На данный момент мать нападавшего доставили в больницу. Её жизни ничего не угрожает. В отношении полицейских проводится проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-полицейский застрелил любовника своей жены из наградного карабина. Последний скончался от потери крови.