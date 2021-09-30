Полицейские оцепили школу из-за человека с ружьём в Приморье

В Приморье полицейские оцепили территорию вокруг школы № 18 в микрорайоне Врангель. По данным портала otvprim.ru, дети сообщили, что возле учебного заведения они заметили человека с ружьём.

Как рассказали ученики, они заметили, как неизвестный мужчина достал из портфеля оружие. В настоящее время к школе прибыли правоохранители, учащихся отпускают домой только с родителями.

В полиции эту информацию пока не комментируют.

Мы сидели в школе, нас закрыли, нам страшно, — рассказал один из учеников.

Ранее на северо-востоке Москвы мужчина выстрелил в воздух из пистолета возле школы. Инцидент произошёл на Палехской улице в Ярославском районе. По данным журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух. Стрелявший оказался сотрудником ЧОП. В данный момент он задержан.