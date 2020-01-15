https://static.news.ru/photo/9084875c-379d-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают женщину с цыганской внешностью, которая подозревается в совершении серии карманных краж в период новогодних праздников.

Подозреваемая обворовала одну из своих жертв в одном из крупных магазинов в период новогодних каникул. Предполагается, что от её действий могли пострадать и другие местные жители, однако заявления в полицию пока не поступали, пишут «Невские новости».

В данное время личность злоумышленницы устанавливают по камерам видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Санкт-Петербурга 1987 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже дорогостоящего мобильного телефона. Потерпевший возвращался с концерта, когда в районе Политехнической улицы к нему подошёл незнакомец и начал разговор на английском языке, при этом активно жестикулируя. После того как навязчивый незнакомец оставил петербуржца в покое, последний обнаружил пропажу своего смартфона. Англоговорящий карманник скрылся с места кражи на автомобиле.