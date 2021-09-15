Полицейские Бурятии получили сроки за пытки подростка

В Бурятии трёх полицейских приговорили к реальным срокам за применение насилия в отношении несовершеннолетнего. Суд назначил обвиняемым наказание в виде девяти с половиной лет, девяти и пяти лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах. Как рассказала «360» сестра потерпевшего, приговором она довольна, хотя полицейские признали свою вину только в незаконном задержании.

По данным следствия, 4 июля 2020 года 17-летнего подростка задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже. В служебном помещении отдела при дознании они причинили юноше телесные повреждения. По неофициальным данным, для пыток правоохранители использовали бутылку. После того как он сознался, молодой человек был отпущен. Позднее в дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации юноши.

Приговор вполне адекватный. Я думала, что будет намного мягче. Они потом сами сказали, что никакой кражи не было, что всё это было довольно странно и случайно, что они сами не понимают, почему его доставили в отдел полиции, — рассказала сестра пострадавшего.

По словам девушки, когда брата пытали, ему предложили «вспомнить» какое-нибудь преступление, чтобы прекратилось насилие над ним. После того как молодого человека отпустили, он пришёл домой весь в слезах. Она выяснила, что случилось, и отправила его вместе с бабушкой в больницу, а сама позвонила на горячую линию с жалобой.

Ранее в Комитете против пыток сообщили, что с 2000 года Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по 77% сообщений о пытках после первичной проверки. При этом в 51% случаев дела так никогда и не возбуждаются.