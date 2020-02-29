https://static.news.ru/photo/ba282238-5acc-11ea-a819-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ

Маршрут полёта частного вертолёта, который разбился в Астраханской области, не был согласован с соответствующими службами. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

По данным администрации Наримановского района, где потерпело крушение воздушное судно, вертолёт был нанят отдыхающими с базы отдыха в Камызякском районе. Там эту информацию подтвердили, отметив, что путешествие гостей прошло штатно, а авиакатастрофа произошла уже после того, как пассажиры вернулись обратно.

Вертолёт упал, возвращаясь к месту базирования, передаёт ТАСС. При этом он практически полностью разрушился.

Как писал NEWS.ru, воздушное судно потерпело крушение вечером 28 февраля. Инцидент произошёл в труднодоступном месте в районе села Линейного. По уточнённым данным, вертолёт Robinson принадлежал компании «Аэросоюз-Волгоград». Погибший пилот Виктор Климочкин был учредителем организации.

Южное следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку.