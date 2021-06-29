За те пять лет, что россиянка сидела в тюрьме, на её автомобиль пришло штрафов на сумму более 1,5 миллиона рублей. Эта сумма в четыре раза превысила стоимость автомобиля. Женщина не пользовалась всё это время транспортным средством, однако с неё пытаются взыскать эти средства. Об этом пишет KP.RU.

В июне 2014 года женщину признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Она была руководителем организации, которая занималась дорожным строительством. Следствие уличило её в превышении полномочий и присвоений денег компании. В итоге дело закончилось тюремным сроком и всё её имущество было арестовано, в том числе автомобиль.

Автомобиль владелица оставила на обычной стоянке, не вытащив из бардачка документы на транспортное средство. После того как женщину посадили в тюрьму, автомобиль должны быль конфисковать, но этого не произошло. После освобождения она выяснила, что её автомобилем кто-то пользовался и за пять лет сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Из-за этого женщине пришлось обратиться в полицию с заявлением, отмечается в сообщении.

С учётом того пятилетнего пребывания в тюрьме и невозможностью передать автомобиль в пользование другому лицу полиция завела уголовное дело. Пока преступника найти не удалось, а автомобиль объявили в розыск.

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