Блуждавшую 10 дней по лесу жительницу Челябинска удалось найти Поисковый отряд нашел пропавшую 10 дней назад жительницу Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области завершились поиски 69-летней женщины, пропавшей в окрестностях Верхнего Уфалея, сообщили в поисковом отряде «РМК Поиск». Пенсионерку обнаружили в лесной местности спустя 10 дней после исчезновения.

Поисковая операция началась 15 апреля. Найденную женщину сначала доставили на квадроцикле через лес, а затем перевезли в штаб поисковиков, где передали медикам скорой помощи, сообщили представители отряда.

Больше недели родные пожилой женщины, которая ушла в лес и не вернулась, надеялись на чудо. Прочесывая окрестности, спасатели и волонтеры прошли более 3000 километров. Осложняющими факторами стали электромагнитная аномалия в районе и минусовые температуры ночью, — отмечают поисковики.

Ранее в Пермском крае двое подростков провели ночь в лесу после поломки питбайка. Школьники свернули в лесную зону Очерского округа, пытаясь избежать встречи с полицией во время катания. Оставшись без транспорта и связи, мальчики пережили холодную ночь под дождем, устроив себе постель из еловых веток. На следующий день они выбрались к газотрассе.

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