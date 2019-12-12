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Поисковой отряд обнаружил обломки самолёта ВВС Чили, который пропал по пути в Антарктиду, и останки его пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Кооператив» из Буэнос-Айреса.

Поисковая операция продолжается. Останки людей ещё не доставили на континент. Поисковые работы ведутся в том месте, где экипаж последний раз выходил на связь. Помимо останков пассажиров на месте обнаружены: колесо самолёта, часть фюзеляжа и шасси, сообщил глава региона Магальянес Хосе Фернандес в эфире радиостанции.

Как сообщал NEWS.ru ранее, на борту самолёта находились 38 человек. Семь из них — члены экипажа, остальные 21 человек — пассажиры. Военно-транспортный самолёт вылетел из города Пунта-Аренас в Чили и должен был прибыть на базу имени Эдуардо Фрея Монталвы.