https://static.news.ru/photo/81938efa-63bc-11ea-b84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: lizaalert_real/vk.com

Школьницу, пропавшую в Тамбовской области по дороге домой с дискотеки, нашли мертвой.

Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным, — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление поискового отряда «Лиза Алерт» .

Ранее NEWS.ru писал, что 13-летняя девушка потерялась 7 марта в селе Бокино. Силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве. Предполагаемым преступником оказался 35-летний Александр Липатов. Мужчина рассказал следователям, что взял у родственников машину и поехал кататься по селу. Он увидел девушку на дороге и решил впечатлить её манёвром, однако не справился с управлением и задавил школьницу. Подозреваемый испугался, что убил её, поэтому погрузил тело в багажник, доехал до реки и выбросил в воду.