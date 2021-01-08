Поиски жертв крушения Boeing начнут около 40 водолазов ВМС Индонезии

https://static.news.ru/photo/ce95a5ba-52b0-11eb-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agung Kuncahya B./Global Look Press

В воскресенье, 10 января, искать погибших при авиактастрофе в Яванском море начнут примерно 40 водолазов Военно-морских сил (ВМС) Индонезии. Об этом сообщил представитель ведомства Фаджара Роханди.

Военнослужащие уже прибыли на место проведения операции, но из-за неблагоприятных погодных условий и темноты поиски начнутся в воскресенье, — приводит его слова портал Detik.

Роханди при этом подчеркнул, что «поиски будут возможны только при хорошей погоде, сейчас высота волн достигает двух метров».

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января. Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты.

На борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. 56 из них — пассажиры, остальные — члены экипажа. Граждан России среди них нет. Предполагаемые обломки самолёта и останки людей ранее обнаружили местные рыбаки. Они рассказали также, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения Boeing. Глава Министерства транспорта Индонезии подтвердил информацию, согласно которой лайнер авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванском море.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing у берегов Явы.