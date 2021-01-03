Поиски в районе крушения траулера «Онега» завершены

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Поисково-спасательная операция, которая проводилась в районе крушения траулера «Онега», завершена. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили представители пресс-службы Росморречфлота.

Трагедия произошла 28 декабря, поисково-спасательная операция проводилась не только на воде, но и с воздуха. Два рыбака, Владислав Буторин и Руслан Катюхин, смогли спастись. Их доставило в порт судно «Войково», которое первым прибыло на место катастрофы. Судьба оставшихся 17 членов экипажа остаётся неизвестной.

В результате проведения поисково-спасательной операции тел погибших обнаружено не было. Как рассказали в Росморречфлоте, два судна 1 января вели совместный поиск. Однако они не нашли ни пострадавших, ни обломков траулера. По информации на 2-е число, ситуация осталась без изменений. Поиски прекратились в полночь. В настоящий момент ещё одно судно следует к месту крушения. Оно будет находиться там с 16:00 до особого распоряжения.

Работы по поисково-спасательной операции закрыты. 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера, — цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, судно затонуло, потеряв устойчивость из-за обледенения. В Мурманской области объявлен траур по погибшим, ведётся уголовное дело. Также проводит проверку Мурманская транспортная прокуратура.

Активная фаза поисково-спасательной операции была завершена 30 декабря, однако, как писал NEWS.ru, уже на следующий день Росрыболовство решило возобновить поиски. В район крушения траулера вернулись участвовавшие в операции суда. Точное местоположение затонувшего судна будет определено с помощью эхолота.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин передали семьям погибших членов экипажа соболезнования. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи.